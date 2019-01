Speciale infrastrutture: Nepal, premier Oli, le ferrovie transfrontaliere saranno sviluppate con l'aiuto di Cina e India

- Il primo ministro nepalese Sharma Oli ha dichiarato che il paese himalayano ha lavorato allo sviluppo di ferrovie transfrontaliere che collegano la Cina e l'India in cooperazione con i due paesi vicini. Rivolgendosi alla Camera dei Rappresentanti, la camera bassa del parlamento Nepal, Oli ha detto che il governo si sta preparando a firmare un memorandum d'intesa con la Cina per la relazione dettagliata sui progetti di una proposta ferroviaria transfrontaliera che collega la città di confine cinese Kerung e la capitale del Nepal, Kathmandu. "Il suo studio di pre-fattibilità è già stato condotto con l'assistenza cinese", ha detto. I funzionari del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del Nepal e dell'Amministrazione ferroviaria nazionale della Cina hanno discusso sullo sviluppo del progetto proposto a Kathmandu durante la seconda settimana di dicembre. Secondo Oli, il governo nepalese si sta anche preparando a firmare un accordo con la Cina per condurre uno studio di pre-fattibilità di altre due linee ferroviarie: una collega Kathmandu e Pokhara, una città turistica nel Nepal occidentale e un'altra che collega Kathmandu e Lumbini, città sudoccidentale del Nepal. Allo stesso modo, il premier nepalese ha anche detto che il Nepal ha firmato un memorandum d'intesa con l'India per condurre uno studio dettagliato su una ferrovia transfrontaliera che collega Kathmandu e la città di confine indiana Raxual con l'assistenza dell'India. (Inn)