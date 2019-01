Speciale infrastrutture: Senegal-Cina, ministro degli Esteri Wang, dal 2005 Pechino ha investito 2 miliardi di euro in infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2005 ad oggi il governo cinese ha investito in Senegal 2 miliardi di euro in progetti e infrastrutture. Lo ha detto il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, nel corso della sua visita a Dakar, che si è chiusa ieri. "Apprezziamo fortemente questa cooperazione bilaterale", ha detto il capo della diplomazia cinese alla presenza dell'omologo senegalese Sidiki Kaba, sottolineando che le relazioni fra Cina e Senegal rientrano nel più ampio impegno di Pechino a confermare la sua presenza in Africa. "In futuro andremo più lontano: investendo nell'industria e nel digitale, in modo tale che la relazione sino-senegalese diventi pioniera della relazione Cina-Africa", ha aggiunto Yi. L'impegno a consolidare lo scambio bilaterale in più settori è stato confermato anche da Sidiki Kaba, per il quale Dakar e Pechino intendono "allargare la base della loro cooperazione" per sviluppare un "partenariato strategico a livello globale". L'intesa, commenta l'emittente francofona "Rfi" precisando che ai giornalisti internazionali non è stato concesso far domande, non ha dato luogo a precisioni sui termini del progetto. La visita in Senegal è stata l'ultima tappa di un tour africano che ha portato il ministro degli Esteri Yi in Etiopia, Burkina Faso e Gambia. Ad Addis Abeba, dopo essersi intrattenuto a colloquio con l’omologo Workneh Gebeyehu e aver visitato la sede dell'Unione africana, Wang ha incontrato il premier etiope Abiy Ahmed, di cui ha elogiato il processo di riforme intrapreso, affermando che Pechino resta fermamente impegnata a sostenere e a sviluppare le relazioni bilaterali con Addis Abeba. Da parte sua, Ahmed ha sottolineato le relazioni di lunga data tra i due paesi e il grosso contributo della Cina allo sviluppo dell’Etiopia, in particolare nel settore delle infrastrutture. Secondo un rapporto della China-Africa Research Initiative (Cari) della John Hopkins University e pubblicato dal sito d’informazione “The East African”, negli ultimi dieci anni le economie dell'Africa orientale hanno preso in prestito dalla Cina 29,4 miliardi di dollari per portare avanti progetti nei settori dei trasporti, delle comunicazioni e dell'energia, pur avendone utilizzati solo l'8 per cento. In base al rapporto l'Etiopia ha contratto crediti per 13,7 miliardi di dollari, seguita da Kenya (9,8 miliardi), Uganda (2,9 miliardi), Tanzania (2,3 miliardi), Ruanda (289 milioni), Sud Sudan (182 milioni) e Burundi (99 milioni). Una valenza particolare ha rivestito la tappa di Wang in Burkina Faso, dopo la recente ripresa delle relazioni bilaterali con Pechino. Il ministro degli Esteri bukinabé Alpha Barry ha sottolineato che la cooperazione bilaterale tra i due paesi ha avuto un buon inizio. "La firma del comunicato congiunto sulla ripresa dei legami diplomatici tra i due paesi nel maggio dello scorso anno ha aperto un nuovo capitolo delle relazioni bilaterali", ha affermato Wang, secondo cui la Cina apprezza la decisione del presidente del Burkina Faso Roch Marc Christian Kabore di riprendere i rapporti diplomatici con Pechino. Il ministro cinese ha anche detto che la Cina e il Burkina Faso hanno avviato scambi in vari campi e sviluppato una cooperazione reciprocamente vantaggiosa. "I fatti hanno dimostrato che la decisione del Burkina Faso di riprendere i rapporti diplomatici con la Cina è corretta al cento per cento", ha detto Wang. Notando che la sua è stata la prima visita in Burkina Faso da parte di un ministro degli Esteri cinese, Wang ha espresso la speranza che la visita aumenterà l'attuazione del consenso raggiunto dai capi di stato dei due paesi, in modo da dare seguito al vertice di Pechino del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac). Il capo della diplomazia cinese ha quindi invitato entrambe le parti a rafforzare la reciproca fiducia politica sulla base del principio della Cina unica e a sostenersi reciprocamente su questioni relative ai loro rispettivi interessi fondamentali, in modo da garantire che le relazioni bilaterali possano godere di una stabilità a lungo termine. "La Cina è disposta a collaborare con il Burkina Faso per rafforzare la cooperazione pragmatica in vari campi in conformità con le otto principali iniziative proposte al Vertice di Pechino della Focac", ha affermato Wang. Il ministro degli Esteri cinese ha poi affermato che Pechino sostiene fermamente gli sforzi del Burkina Faso per salvaguardare la pace e la stabilità nel paese e nella regione, ed è disposto ad approfondire la cooperazione bilaterale in materia di pace e sicurezza. Da parte sua, Barry ha ribadito la ferma adesione del paese al principio della Cina unica, dicendo che la ripresa dei legami diplomatici è stata la decisione del paese presa sulla base degli interessi fondamentali del Burkina Faso. "La cooperazione bilaterale ha goduto di un sano sviluppo, e la popolazione del Burkina Faso sente profondamente che la ripresa dei legami diplomatici con la Cina ha contribuito a promuovere lo sviluppo del paese e migliorare i mezzi di sussistenza della popolazione, apportando così benefici tangibili al paese e alla sua popolazione", ha detto Barry. Il ministro del Burkina Faso si è poi soddisfatto del buon andamento delle relazioni bilaterali e si è disposto ad apprendere dal successo dello sviluppo cinese, aggiungendo che il paese auspica che la Cina continuerà a sostenere il suo sviluppo economico e sociale. "Il Burkina Faso apprezza gli sforzi della Cina per salvaguardare la pace e la sicurezza in Africa e spera di rafforzare la cooperazione con la Cina in questo settore", ha affermato Barry. La Cina e il Gambia da parte loro visto un rapido sviluppo su tutti i fronti nelle loro relazioni dalla ripresa dei legami diplomatici più di due anni fa. Wang lo ha detto durante l'incontro con l'omologo gambiano Mamadou Tangara, avvenuto a Banjul. Il ministro cinese ha affermato che la Cina e il Gambia hanno ristabilito gli scambi in vari campi e ottenuto risultati notevoli in cooperazione su importanti progetti infrastrutturali, consentendo all'amicizia bilaterale di mettere radici tra i due popoli. "I fatti hanno dimostrato che riprendere le relazioni diplomatiche bilaterali rientra pienamente negli interessi fondamentali del Gambia e del suo popoli", ha detto Wang, che ha poi affermato che l'impegno ribadito dal Gambia per la politica della Cina unica contribuirà a porre una solida base politica per uno sviluppo completo e sano dei legami bilaterali. "I due paesi dovrebbero aumentare ulteriormente la fiducia reciproca e il sostegno reciproco su questioni che riguardano i rispettivi interessi principali", ha aggiunto il ministro cinese, secondo cui Cina e Gambia dovrebbero intensificare la comunicazione e il coordinamento per attuare il maggior consenso tra i leader dei due paesi e i risultati del Forum sulla cooperazione Cina-Africa (Focac). A tale riguardo, Wang ha suggerito che il Gambia unisca le iniziative di cooperazione Cina-Africa proposte al Vertice di Pechino con i suoi piani di sviluppo nazionali e trovi le priorità, in modo da promuovere progressi in vari campi di cooperazione bilaterale a vantaggio di entrambe le parti. Wang ha osservato che la cooperazione Cina-Africa è essenzialmente la cooperazione Sud-Sud, e gli sforzi Cina-Africa verso lo sviluppo e la prosperità comuni aiuteranno a promuovere l'uguaglianza e la pace nel mondo. Da parte sua, Tangara ha ringraziato la Cina per il suo aiuto nello sviluppo economico del Gambia e per il miglioramento dei mezzi di sussistenza della popolazione, esprimendo la speranza che la visita di Wang possa portare a più strette relazioni bilaterali. Il ministro degli Esteri del Gambia ha affermato che il paese aderisce fermamente alla politica della Cina unica e sosterrà la Cina in varie occasioni internazionali, nonché su questioni di interesse centrale, spingendo l'ulteriore sviluppo dei legami bilaterali sulla strada giusta. "Il Gambia è pronto a rafforzare la comunicazione con la Cina a vari livelli, migliorare la fiducia reciproca e promuovere la cooperazione in settori come economia, energia e tecnologia", ha affermato Tangara, secondo cui le principali iniziative di cooperazione proposte al Vertice Focac di Pechino hanno mostrato che la Cina risponde veramente alle preoccupazioni dei paesi africani e sostiene i loro sforzi per migliorare le proprie capacità nello sviluppo nazionale. (Res)