Speciale infrastrutture: Corea del Sud-Cina, Pechino invita Seul a espandere cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione delle celebrazioni dei quarant'anni di riforme per l'apertura dell'economia, l'ambasciatore cinese in Corea del Sud, Qiu Guohong, ha sottolineato l'importanza di una partecipazione attiva al progetto di connettività della Nuova via della seta (Bri, Belt and Road Initative) lanciato dal presidente Xi Jinping per espandere la cooperazione economica fra Pechino a Seul. "I due paesi – ha detto Qiu Guohong – dovrebbero trovare nuovi modi per trarre maggiori vantaggi dal loro accordo bilaterale di libero scambio (Fta), collegando l'Fta all'iniziativa Belt and Road ed esplorare nuovi mercati". L'ambasciatore Qiu ha elencato i benefici del progetto di Xi, come la creazione di oltre 200 mila posti di lavoro all'estero e investimenti per oltre 700 miliardi di dollari. "I due paesi condividono interessi comuni e posizioni molto simili nella denuclearizzazione attraverso il dialogo e i negoziati e la pace e la stabilità nella Penisola coreana", ha affermato. La Nuova via della seta o Belt and Road Initiative (Bri) è l’ambizioso progetto attraverso cui la Cina mira a creare solidi rapporti industriali con i paesi che saranno coinvolti. Lanciata dal presidente Xi Jinping nel 2013, l’iniziativa punta a creare una rete di infrastrutture di trasporto, di comunicazione e di scambio che coinvolge al momento 64 paesi oltre alla Cina – circa 4,5 miliardi di persone – su un’area che si estende fra Asia, Europa e Africa. L’obiettivo di Pechino è completare il tracciato principale entro il 2049; a sostegno del progetto ci sono attualmente tre istituzioni finanziarie, capeggiate dall’Asian Infrastructure Investment Bank (Aiib), una banca multilaterale a cui hanno aderito finora quasi cento paesi. I progetti ammessi al finanziamento nell’ambito del progetto aprono enormi opportunità di business nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia, oltre che in settori trasversali. L’iniezione di capitali della Cina nei progetti della Nuova via della seta ha toccato un record nel 2017, con un aumento di ben 30 punti percentuali a 20,1 miliardi di dollari. Il dato è tanto più significativo in quanto il 2017 ha segnato anche il primo calo del volume complessivo di investimenti diretti esteri cinesi: -19 per cento rispetto al 2016. La Nuova via della seta ha anche assorbito una quota senza precedenti del totale degli investimenti esteri operati dalla Cina: il 12,7 per cento su un totale complessivo di 158,3 miliardi di dollari, contro il 7,8 per cento del 2016. Gli ultimi dati pubblicati dal ministero del Commercio cinese attestano che gli investimenti operati da Pechino nei 64 paesi interessati dall’iniziativa hanno superato il precedente record annuale di 18,9 miliardi di dollari, registrato nel 2015. Stando ai dati preliminari, inoltre, il 2018 potrebbe segnare un nuovo record: nei primi otto mesi dell’anno gli investimenti non finanziari cinesi nei paesi della Nuova via della seta hanno infatti registrato un aumento del 12 per cento su base annua, a 9,5 miliardi di dollari. (Cip)