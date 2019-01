Speciale infrastrutture: ministro slovacco Ersek, modernizzazione ferroviaria è nostra priorità

- La priorità del ministero dei Trasporti slovacco è il miglioramento del trasporto ferroviario e la modernizzazione delle linee ferroviarie. Lo ha affermato il ministro dei Trasporti Arpad Ersek per l'agenzia di stampa "Tasr" aggiungendo che, nel 2018, il numero di passeggeri su rotaia è aumentato di oltre il 38 per cento. La capacità dei treni viene ora utilizzata in modo più efficiente da Ersek. "L'ammodernamento delle ferrovie è dunque la nostra priorità. Vogliamo offrire ai passeggeri un maggiore comfort e servizio, così come faremo tutto il possibile per modernizzare gradualmente tutte le linee principali in Slovacchia", ha detto Ersek. Allo stesso tempo, il ministero dei Trasporti è pienamente consapevole del fatto che il materiale rotabile è in gran parte obsoleto e risulta quindi necessario "investire in nuovi veicoli per rinnovare la flotta", ha aggiunto Ersek. Il ministro ha aggiunto che sono attualmente in produzione 21 nuovi treni a motore diesel, che sarà introdotti gradualmente dalla primavera del 2019 entro il 2021, e 25 unità elettriche con termine di consegna entro il 2022. Quest'anno infine il dicastero prevede anche di liberalizzare, ovvero di consentire l'apertura di collegamenti privati, delle prime tre rotte nel paese: Zilina-Rajca, Kosice-Moldava nad Bodvou e Bratislava-Komarno. (Slb)