Speciale infrastrutture: Uruguay, 81 per cento delle abitazioni con banda larga fissa, 69 per cento con fibra ottica

- In Uruguay l'81 per cento delle case è dotato di connessione fissa a Internet. E' quanto emerge da un rilevamento effettuato dall'Ente statale per la regolazione dei servizi di comunicazione (Ursec), secondo il quale figurano 941.806 connessioni residenziali sul totale del milione e 160 mila case di famiglia censite. Il 69 per cento del totale delle connessioni è per fibra ottica ed il 100 per cento è rappresentato da connessioni a banda larga. Il 70 per cento dispone inoltre di una velocità superiore a 10 Mbps ed il resto una velocità comunque superiore a 2 Mbps. Il documento registra anche il costante miglioramento della penetrazione del servizio negli ultimi anni, passato dalle 353 mila connessioni del 2010, alle 887 mila del 2015 fino alle 941 mila di oggi. Grazie alla legge che concede l'uso gratuito e universale di almeno un Giga di traffico di dati al mese, il servizio risulta anche tra quelli con il minor costo al mondo secondo quanto figura in un rapporto della Unione internazionale delle telecomunicazioni (Uit), organismo dipendente dalle Nazioni unite. Per quanto riguarda la velocità media, secondo l'indice globale di Speedtest il servizio figura al terzo posto nella regione con 35 Mbps, preceduto attualmente solo dal Cile, con 54,77 Mbps, e dal Paraguay, con 51,17 Mbps in media di velocità. Il miglioramento del servizio si deve anche alla politica di investimenti effettuata dal governo culminata ad agosto del 2017 con l'inaugurazione del primo cavo sottomarino di fibra ottica che ha collegato il continente sudamericano con quello nordamericano attraverso una stesura di 12 mila Km che parte da Boca Raton, in Florida, Stati Uniti, e arriva fino a Punta del Este, Uruguay con un allaccio anche in Brasile all'altezza di Fortaleza. Dal punto di vista tecnico, la compagnia statale delle telecomunicazioni Antel ha acquisito in questo modo una capacità di trasmissione equivalente a 40 Terabytes per secondo che permette di coprire il 100 per cento della domanda nazionale e permette anche la possibilità di esportare servizi al resto della regione. (Abu)