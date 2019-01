Speciale infrastrutture: Grecia, da Commissione Ue sì a sistema voucher per banda larga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, uno schema di buoni per sostenere l'adozione in Grecia di servizi a banda larga con velocità di download di almeno 100 megabit al secondo. Lo ha reso noto la Commissione europea. La misura contribuirà a ridurre il divario digitale limitando al contempo le distorsioni della concorrenza. Le autorità greche mirano ad aumentare il numero di consumatori che utilizzano 'servizi a banda larga superveloci', definiti dalla Grecia come servizi a banda larga che assicurano velocità di download di almeno 100 megabit al secondo (Mbps), facilmente aggiornabili a 1 gigabit al secondo (Gbps). I voucher sosterranno l'aumento dell'utilizzo coprendo parte dei costi di installazione e del canone mensile per un massimo di 24 mesi. Gli utenti saranno in grado di attivare i buoni fino al 31 marzo 2020. La Grecia ha notificato la misura di sostegno per la valutazione da parte della Commissione in base alle norme sugli aiuti di Stato e la Commissione ha rilevato che, sebbene il sistema sia principalmente destinato ai consumatori, costituisce un aiuto di Stato a favore dei fornitori di servizi di telecomunicazione, che saranno in grado di offrire tali servizi rispetto alle infrastrutture a banda larga esistenti. Pertanto, la Commissione ha valutato la misura in base alle norme sugli aiuti di Stato e ha concluso che il regime è in linea con le norme sugli aiuti di Stato e contribuisce agli obiettivi strategici dell'Ue definiti nell'agenda digitale europea e nella comunicazione 'Verso una società europea gigabit'. "Il progetto greco Superfast per la banda larga mira ad aumentare il numero di consumatori che adottano i servizi a banda larga superveloci. Il sistema di voucher aiuterà più persone a utilizzare servizi a banda larga ad alta velocità in aree in cui sono disponibili infrastrutture, ma che non sono utilizzate in modo adeguato. Il regime contribuirà a colmare il divario digitale di lunga data in Grecia, in linea con gli obiettivi del mercato unico digitale dell'Ue, garantendo insieme che la concorrenza non sia indebitamente distorta", ha detto la commissaria Ue alla concorrenza, Margrethe Vestager. (Beb)