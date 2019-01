Kosovo-Serbia: ministro Commercio kosovaro Shala, dazi sono materia di competenza del governo

- Il presidente kosovaro Hashim Thaci non può promettere l'abolizione dei dazi sulle importazioni dalla Serbia in quanto si tratta di una decisione del governo. Lo ha dichiarato oggi il ministro del Commercio e dell'Industria kosovaro Endrit Shala. Secondo il ministro kosovaro, i dazi adottati nelle scorse settimane dal governo di Pristina non saranno eliminati "fino a quando le ragioni per la loro introduzione non saranno eliminate". Shala ha affermato che "il presidente non sa quello che sta facendo", mentre secondo quanto rivelato dal quotidiano "Washington Post" Thaci sarebbe stato costretto alle esternazioni sulla cancellazione dei dazi dopo aver subito "pressioni" dalla presidenza statunitense nell'ottica di arrivare ad un allentamento delle tensioni con la Serbia. (Kop)