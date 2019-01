Reddito cittadinanza: Boccia (Confindustria), si perda dopo un no alla prima proposta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, sul reddito di cittadinanza ha dichiarato di non apprezzare "il processo in cui arriva, non tanto per i fini". Il leader degli industriali italiani, intervenendo alla trasmissione "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, ha precisato: "Rifiutare due o tre proposte di lavoro per poi rinunciare al reddito in regioni come quelle del mezzogiorno ci sembra una discrasia rispetto al paese reale". Per il numero uno di Confindustria si sarebbe dovuto agire "con una proposta di lavoro, senza limitarla ad un'area di 50 o 100 chilometri. Se si rifiuta la prima proposta - ha aggiunto - si perde il reddito. E, poi, bisognerebbe costruire un grande piano di inclusione al lavoro a partire dai giovani italiani. Questi due aspetti mancano, non basta una legge per risolvere le questioni del paese, che - ha concluso - non si risolvono con un titolo". (Rin)