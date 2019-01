Paraguay: approvata finanziaria 2019, tetto di spesa fissato a 13,5 miliardi di dollari

- Il presidente del Paraguay, Mario Abdo Benitez, ha promulgato oggi la legge Finanziaria per il 2019 che prevede un tetto di spesa equivalente a 13,5 miliardi di dollari. "Ho firmato oggi la legge di Bilancio per l'esercizio fiscale 2019, si tratta di un risultato reso possibile dal lavoro coordinato tra il parlamento e l'esecutivo", ha dichiarato il presidente attraverso un messaggio rilasciato sulle reti sociali. Il livello di spesa tiene conto di un deficit fiscale finale dell'1,5 per cento rispetto al Pil. (segue) (Abu)