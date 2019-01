Paraguay: approvata finanziaria 2019, tetto di spesa fissato a 13,5 miliardi di dollari (2)

- Tra le voci di spesa sono invece stati inclusi un aumento salariale del 16 per cento per i docenti, un ampliamento delle partite per la Giustizia e investimenti in opere pubbliche per 1,5 miliardi di dollari. Tra le voci destinate al risparmio figura invece una disposizione che impone un tetto salariale per i funzionari pubblici, mentre per quanto riguarda il finanziamento ai partiti, la finanziaria dispone che i fondi destinati a questa voce, circa 1,6 milioni di dollari, saranno gestiti dal Tribunale superiore della Giustizia elettorale (Tsje). (segue) (Abu)