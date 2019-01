Paraguay: approvata finanziaria 2019, tetto di spesa fissato a 13,5 miliardi di dollari (5)

- Secondo la Commissione economica per l'America latina e i Caraibi (Cepal) l'economia del Paraguay crescerà ad un ritmo del 4,2 per cento nei prossimi due anni con una media nettamente superiore a quella della regione. Per il 2019 l'organismo delle Nazioni Unite con sede a Santiago del Cile, prevede una crescita analoga a quella dell'anno precedente prevedendo che si manterranno stabili le principali variabili macroeconomiche. La crescita prevista del 4,2 per cento del Pil si sosterrà, secondo la Cepal, soprattutto sulla performance del commercio, dell'industria manifatturiera e di quella della costruzione. Le stime tengono conto anche del miglioramento del quadro macro anche dei principali partner commerciali della regione, l'Argentina ed il Brasile. (Abu)