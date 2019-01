Nigeria: Commissione elettorale, oltre 84 milioni di iscritti per elezioni generali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 84 milioni di cittadini nigeriani risultano iscritti ai registri elettorali per le elezioni presidenziali che si terranno il prossimo 16 febbraio. Lo ha annunciato il direttore della Commissione elettorale indipendente (Ceni), Mahmood Yakubu, nel corso di una conferenza stampa convocata per presentare gli ultimi sviluppi nei preparativi del voto. La presentazione dei dati si è tenuta mentre è scoppiata la polemica per la recente nomina Ceni di una nipote del presidente Muhammadu Buhari. Una scelta che lo stesso presidente ha difeso: "Vorrei ribadire il mio impegno per elezioni libere ed eque. Se c'è un'eredità che voglio lasciare è l'incoronazione della democrazia come sistema di governo. E affinché la democrazia sia tutelata, le elezioni devono essere libere ed eque", ha detto Buhari, affermando che la Ceni dal 2015 "ha condotto elezioni giuste e credibili in 195 collegi elettorali nigeriani", in uno scrutinio "attestato a livello nazionale come decisamente migliore a quello delle precedenti elezioni". (segue) (Res)