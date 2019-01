Nigeria: Commissione elettorale, oltre 84 milioni di iscritti per elezioni generali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buhari si è espresso in occasione dell'inaugurazione della campagna presidenziale del suo partito, il Congresso di tutti i Progressisti (Apc), tenuta oggi ad Abuja. Buhari ha ribadito che la qualità dell'esercizio elettorale "ha continuato a migliorare dal 2015 ad oggi", con la riduzione di una serie di problemi che avevano caratterizzato i precedenti scrutinii. "Abbiamo insistito sul fatto che i voti devono contare e per mantenere una politica di non ingerenza nelle elezioni. Ciò significa che i cittadini hanno il diritto di votare per i candidati di loro scelta senza intimidazioni in alcuna forma", ha aggiunto Buhari, precisando di aver "avvertito la Ceni e le agenzie di sicurezza in questo senso": "continueremo a insistere sul fatto che i voti devono contare". (segue) (Res)