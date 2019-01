Nigeria: Commissione elettorale, oltre 84 milioni di iscritti per elezioni generali (3)

- Gli elettori saranno chiamati a scegliere fra i 78 candidati, la cui registrazione è stata approvata dalla Commissione elettorale, ma il vero duello sarà fra il presidente in carica Buhari e Abubakar. I due principali candidati hanno annunciato a fine novembre i rispettivi manifesti elettorali. “Siamo impegnati ad approfondire il lavoro che abbiamo iniziato in modo tale che i beni e le risorse del paese continuino ad essere organizzati e utilizzati a favore del bene comune”, ha detto il capo dello Stato ad Abuja, certo che la Nigeria abbia "la possibilità di invertire la tendenza rispetto al passato, che ha favorito pochi opportunisti”. Abubakar ha invece focalizzato le sue promesse elettorali sulla necessità di "far ripartire la Nigeria", ed in particolare sull'attrarre investitori nel paese. (segue) (Res)