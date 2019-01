Nigeria: Commissione elettorale, oltre 84 milioni di iscritti per elezioni generali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principale avversario del capo dello Stato uscente ha inoltre promesso di investire 90 miliardi di dollari all'anno in infrastrutture nei prossimi cinque anni se verrà eletto presidente. "Sarò attivo nell'attrarre investimenti e nel sostenere le piccole e medie imprese in tutta la Nigeria allo scopo di raddoppiare le dimensioni del nostro Pil a 900 miliardi di dollari entro il 2025", ha detto Abubakar, citato dai media locali. "Questi investimenti creeranno almeno 2,5 milioni di posti di lavoro all'anno e solleveranno almeno 50 milioni di persone dalla povertà nei prossimi due anni", ha aggiunto. Il candidato dell'opposizione ha inoltre promesso che privatizzerà le raffinerie di petrolio di proprietà statale, emetterà nuove licenze per investimenti "greenfield" nelle raffinerie e prenderà in considerazione la possibilità di reintrodurre le gare di appalto per i campi e blocchi petroliferi più piccoli. L'obiettivo, ha aggiunto, è che la Nigeria possa raffinare entro il 2020 la metà della sua attuale produzione di greggio di circa 2 milioni di barili al giorno. (Res)