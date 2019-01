Siria: morto combattente italiano in forza alle milizie curde Ypg

- Le Unità per la protezione dei popoli (Ypg), milizia curda siriana, hanno annunciato oggi la morte del cittadino italiano Giovanni Francesco Asperti, originario di Bergamo. L’uomo di circa 50 anni, noto col nome di battaglia di “Hiwa Bosco”, è stato “martirizzato in uno sfortunato incidente mentre era in servizio a Derik”, nel governatorato nord-orientale siriano di Al Hasakah, il 7 dicembre scorso, riferiscono le forze curde sul proprio sito web. Le circostanze della morte non vengono tuttavia chiarite. “Durante tutta la sua vita nella lotta di liberazione, Hiwa Bosco ha dato esempio di vera vita rivoluzionaria e ha sempre agito sulla base di questi valori fino all'ultimo momento della sua vita”, si legge nel sito delle Ypg. Asperti aveva preso parte “alla lotta contro lo Stato islamico nel Rojava e nel nord della Siria”, proseguono le milizie curde, dando notizia anche della morte di un altro combattente chiamato Baqir Nahsan, originario di Konani, ucciso il 5 gennaio scorso a Deir-ez-Zor. “Le nostre forze continuano le operazioni contro lo Stato islamico nella città di Hajin e in prossimità della valle dell’Eufrate”, conclude la nota delle Ypg.(Res)