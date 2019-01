Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (2)

- Le ultime proteste si sono verificate nella giornata di ieri, quando le autorità di sicurezza sudanesi hanno disperso i manifestanti scesi nuovamente in strada a Khartum e hanno effettuato decine di arresti, fra cui insegnanti universitari e giornalisti. Tra questi ultimi, anche l’italiana Antonella Napoli, presidente dell’associazione Italians for Darfur, che si era recata sul posto proprio per seguire le proteste: la giornalista è stata in seguito rilasciata, come confermato ieri dalla Farnesina, e al momento si trova presso la sede dell’ambasciata italiana a Khartum, come annunciato dalla stessa Napoli su Facebook. Secondo quando riferito dal quotidiano “Sudan Tribune”, sono almeno 20 i professori universitari arrestati nelle proteste di ieri. È la prima volta che la categoria degli insegnanti decide di partecipare alle proteste anti-governative in atto nel paese, a ulteriore conferma del carattere diffuso e “profondo” che stanno assumendo le manifestazioni. (segue) (Res)