Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (3)

- Nel frattempo il governo sudanese ha annunciato per mercoledì prossimo, 9 gennaio, una manifestazione filo-governativa a Khartum, la prima del suo genere organizzato dall'inizio delle proteste. Il raduno, ha spiegato in conferenza stampa il ministro del Lavoro, Bahar Idris Abu Garda, "esprimerà la scelta del popolo sudanese e risponderà all'attuale crisi". Intanto, nel tentativo di sedare le proteste, Bashir è corso ai ripari rimuovendo dall’incarico il ministro della Salute, Mohammed Abu Zayr Mustafa, dal momento che l’aumento dei prezzi dei medicinali è tra le cause scatenanti dell’ondata di manifestazioni in corso nel paese. Al suo posto è stato nominato Kheir al Nur. Il capo dello Stato, da parte sua, sembra tutt’altro che intenzionato a farsi da parte e, ancora ieri, ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alle elezioni presidenziali del 2020. In un’intervista rilasciata all’emittente televisiva in lingua araba con sede a Londra “al Mustaqilla”, Bashir ha spiegato che “esiste un appuntamento popolare per stabilire chi deve andare al potere, e sono le elezioni controllate dalla Commissione elettorale, riconosciuta da tutte le forze politiche. La Costituzione c’è attualmente e su di essa concordano tutti”. Nonostante questo, il presidente ha promesso al popolo di “continuare a lavorare per migliorare le condizioni di vita del popolo e la sicurezza al servizio del paese”. (segue) (Res)