Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bashir ha quindi ribadito l'impegno del suo governo ad aumentare le pensioni per i sudanesi “che hanno sacrificato le loro vite per il paese”, sottolineando che sono in corso dei piani per la costruzione di nuovi alloggi per i cittadini appartenenti alle classi sociali meno abbienti. “Continuiamo a prestare attenzione ai bisogni dei lavoratori e a ai loro problemi per risolverli”, ha aggiunto il presidente sudanese. Sempre la scorsa settimana, nel tentativo di placare le proteste, le autorità sudanesi hanno bloccato l'accesso alle principali piattaforme di social media utilizzate per organizzare e trasmettere le proteste anti-governative, come denunciato da diverse organizzazioni non governative, secondo cui gli utenti dei tre principali operatori di telecomunicazioni del paese – Zain, Mtn e Sudani – hanno affermato che l'accesso a Facebook, Twitter e WhatsApp è reso possibile solo attraverso l'uso di una rete privata virtuale (Vpn). (segue) (Res)