Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la Coalizione dei partiti di opposizione in Sudan ha chiesto di recente di creare un Consiglio di transizione per uscire dall’attuale crisi politica. In un comunicato, che contiene una serie di rivendicazioni politiche, la Coalizione chiede che il Consiglio di transizione guidi il paese al posto del presidente Bashir, mentre il partito di al Islah ha annunciato di aver deciso di uscire dal governo. La coalizione, denominata Fronte nazionale per il cambiamento, è composta da 22 partiti guidata da Mubarak Fadil. In precedenza le organizzazioni della società civile avevano denunciato l’arresto di almeno nove leader e attivisti dell'opposizione nelle proteste: fra questi c’è anche Siddiq Youssef, alto dirigente del Partito comunista sudanese e leader dei partiti pan-arabi di Ba'ath e dei nasseristi. (segue) (Res)