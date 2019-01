Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (7)

- Nel frattempo, il Partito del congresso nazionale (Ncp), al potere in Sudan, ha chiesto l’apertura di un’inchiesta sull’uccisione dei manifestanti nelle proteste delle ultime settimane nel paese. Il partito del presidente Omar al Bashir ha inoltre condannato l’uccisione dei manifestanti e il modo violento con il quale sono state represse le manifestazioni e ha chiesto una punizione per i responsabili delle repressioni. In precedenza, il portavoce del governo sudanese, Bishara Jumaa, aveva accusato presunti “infiltrati” di aver fatto deragliare le proteste. “Le dimostrazioni pacifiche sono deragliate e sono state trasformate da infiltrati in attività sovversive contro le istituzioni e le proprietà pubbliche”, ha denunciato il portavoce, accusando inoltre alcuni partiti politici dell’opposizione di “sfruttare questa situazione per mettere a rischio la sicurezza e la stabilità del paese al fine di raggiungere il loro programma politico”. (segue) (Res)