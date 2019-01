Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (8)

- Le dimostrazioni, ha aggiunto il portavoce, sono state disperse dalla polizia e dalle forze di sicurezza “in modo civile, senza repressione”. Le proteste, iniziate a Gadaref, nel Sudan orientale, si sono in seguito allargate alla capitale Khartum e ad altre città del paese, con i dimostranti che hanno dato alle fiamme diverse sedi locali del partito Ncp. Il Sudan è alle prese da anni con una forte crisi economica dovuta ad un'inflazione record, alla carenza di valuta forte e ai bassi livelli di liquidità presso le banche commerciali. La decisione del governo di ridurre i sussidi statali ha determinato il raddoppio dei prezzi del pane, scatenando diverse proteste dall’inizio dello scorso anno. La crisi ha provocato diverse proteste nel paese, spesso sfociate in violenze, come quelle che nel gennaio 2018 causarono la morte di un manifestante a Khartum. (segue) (Res)