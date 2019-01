Sudan: proseguono le proteste anti-governative, il potere del presidente Bashir inizia a vacillare (10)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Restano tuttavia sanzioni per coloro su cui pende un mandato d’arresto per i crimini commessi nell’ambito del conflitto in Darfur. Inoltre, il Sudan continuerà a far parte della lista dei paesi considerati finanziatori di organizzazioni terroristiche, anche se nel novembre scorso i governi di Sudan e Stati Uniti hanno avviato i colloqui per rimuovere Khartum dalla lista dei paesi considerati finanziatori del terrorismo, in vista della piena normalizzazione delle relazioni bilaterali. Le sanzioni al Sudan relative al terrorismo risalgono al 1997, mentre quelle imposte in seguito allo scoppio del conflitto in Darfur risalgono al 2006. Il Sudan continua ad essere inoltre sotto osservazione da parte del dipartimento di Stato statunitense: da un lato Bashir è, infatti, accusato di genocidio dalla Corte penale internazionale; dall'altro la minoranza cristiana, vessata, cerca di fuggire dal paese. (Res)