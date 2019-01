Bulgaria: da Bers prestito da 25 milioni di euro per rilancio produttore di rame Sofia Med

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha concesso un prestito di 25 milioni di euro (28,6 milioni di dollari) al produttore bulgaro di rame Sofia Med, filiale della greca Elvalhalcor. Lo ha riferito la Bers secondo quanto riportato dal quotidiano di Atene “Kathimerini”. Diverse banche stanno estendendo il finanziamento parallelo come parte di un pacchetto di finanziamento congiunto a lungo termine di 85 milioni di euro che aiuterà Sofia Med a creare una nuova unità di ricerca e sviluppo per nuovi prodotti.(Gra)