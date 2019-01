Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti

- Il presidente del Messico Andres Manuel Lopez Obrador ha annunciato che nei prossimi giorni verranno dispiegati circa quattro mila elementi delle Forze armate per controllare la regolare distribuzione del carburante. Una decisione presa a seguito delle denunce di mancato rifornimento emerse nelle ultime ore in alcune zone del paese. "In alcuni punti si sono registrati problemi di distribuzione", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. "Posso dire che abbiamo benzina sufficiente", ha sottolineato Lopez Obrador spiegando che si sta procedendo con più cautela nella distribuzione, rispetto al passato, e che l'intera filiera sarà sorvegliata dai militari. (segue) (Mec)