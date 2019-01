Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (2)

- L'annuncio si inserisce nella campagna che il presidente sta facendo contro il furto dei carburanti nel paese, il reato conosciuto con il nome di "huachicoleo", oggi iscritto in cima all'agenda delle emergenze dal nuovo governo. "Stiamo facendo in modo di non distribuire tutta la riserva di carburante come si faceva un tempo, aprendo gli oleodotti in maniera generale e indiscriminata", ha avvertito il presidente secondo cui nel passato, i dirigenti della compagnia petrolifera nazionale Pemex mantenevano aperti i dotti nonostante si accorgessero dei furti di carburante. Nella giornata di ieri Lopez Obrador aveva accusato la vecchia classe dirigente del paese di aver coperto se non collaborato al furto e al traffico illegale dei combustibili. "Si rubavano 60 miliardi di pesos (l'equivalente di oltre 3 miliardi di dollari Usa, ndr) all'anno, con il huachicoleo. Ci hanno fatto credere che si spillavano gli oleodotti, ma era una cortina di fumo, una farsa perché in realtà il furto era permesso dal governo", ha detto il presidente aggiungendo che le benzine sottratte alla distribuzione legale potevano essere distribuite in un mercato parallelo solo grazie "a un atteggiamento complice della Pemex". Il capo dello stato ha quindi segnalato che grazie a un controllo molto più severo da parte del nuovo governo e all'applicazione della legge, in trenta giorni sono diminuite sensibilmente le segnalazioni di furto. (segue) (Mec)