Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A fine dicembre, Lpez Obrador aveva presentato il piano per combattere quella che viene considerata come una autentica piaga per il copmarto e per le casse pubbliche. "Riteniamo che si tratta di un piano strategico necessario, urgente, considerato quel che comporta in termini di fuga di denaro pubblico. È un furto a beni della nazione, a risorse pubbliche, al denaro di tutti i messicani", ha detto il capo dello stato in una conferenza stampa rilanciata dal quotidiano "El Financiero". Al piano, messo in opera sin dal 20 dicembre, partecipano 15 soggetti del governo federale tra cui il ministero della Difesa nazionale, la Marina militare, il ministero dell'Interno e del Lavoro. (segue) (Mec)