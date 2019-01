Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (4)

- Secondo il presidente, con le benzine rubate dai cosiddetti "huachicoleros" si potrebbe finanziare il 40 per cento della costruzione di una raffineria per l'impresa energetica pubblica Pemex (Petroleos de México). Lopezo Obrador ha segnalato che un totale di circa quattro mila effettivi lavoreranno per rafforzare almeno una cinquantina di punti strategici della rete di distribuzione dei carburanti. Il direttore di Pemex, Octavio Romero Oropeza, ha inoltre spiegato che tra le prime azioni messe in campo dai nuovi dirigenti vanno contate le dimissioni di alcuni lavoratori dell'impresa incaricata di gestire gli oleodotti e l'arresto di tre funzionari. (segue) (Mec)