Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (5)

- A metà novembre 2018 la Pemex segnalava l'avvio di un programma di addestramento del personale proprio per respingere i furti di carburante condotti - spesso con armi da fuoco - da bande specializzate. Il personale del dipartimento "Salvaguardia strategica", riporta il quotidiano "El Universal", partecipa a un corso di pratica di tiro e tecnica di protezione e reazione agli assalti. Al tempo stesso, fa sapere Pemex, si procederà a una maggiore rotazione degli agenti di sicurezza per tagliare possibili legami di connivenza con la criminalità e rendere così più efficaci le operazioni di pattugliamento. Inoltre verranno aumentate le unità di controllo nelle zone con maggiore penetrazione criminale. Il furto di combustibile rappresenta una piaga non indifferente per il comparto energetico messicano. (segue) (Mec)