Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (6)

- Il grosso viene fatto perforando le condutture nelle non poche zone meno controllate e più distanti dai centri abitati. Da gennaio ad agosto del 2018, stando alle statistiche di Pemex, sono stati fatti 10.101 perforazioni, 3.367 in più di quelli censiti nello stesso periodo del 2017. Un crimine che si cerca di affrontare con una risposta organica. Elementi della Difesa e della Marina, così come gli agenti di polizia statale, sono addestrati per individuare le autobotti che trasportano combustibili rubati e per intercettare il ciclo criminale costruito sui furti. A sua volta, il personale di Pemex riceve corsi sulla prevenzione del furto e la commercializzazione degli idrocarburi. Pemex, ricorda la testata, dispone da tempo dei servizi di un'impresa di sicurezza privata, che - a differenza dei dipendenti della compagnia - ha la possibilità di utilizzare armi da fuoco. (segue) (Mec)