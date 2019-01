Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (7)

- Il furto di combustibili in Messico, uno dei problemi più sensibili per la compagnia energetica statale Pemex, è frutto dell'azione congiunta di "almeno otto attori" criminali. Lo riporta uno studio elaborato dalla impresa EnergeA, azienda contattata dalle autorità energetiche locali per fare luce sul fenomeno. Un affare, sintetizza il quotidiano "El Universal", che coinvolge cartelli del traffico di stupefacenti, gruppi specializzati nel furto dai dotti, bande criminali, comunità localizzate nelle vicinanze delle condutture, proprietari di stazioni di servizio, imprenditori pronti a comprare combustibili trafugati, impiegati, ex lavoratori della Pemex oltre che responsabili dei servizi di sicurezza. Il rapporto, consegnato a maggio scorso, cita informazioni de del Office of Foreign Assets Control del dipartimento del Tesoro Usa e restituisce l'immagine di una articolata impresa criminale che "mette sotto scacco" l'impresa energetica. (segue) (Mec)