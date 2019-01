Messico: Lopez Obrador, militari controlleranno distribuzione regolare dei carburanti (8)

- Il combustibile, in generale prelevato da condotti periferici, viene immagazzinato in case private, negozi o piccoli accampamenti ad hoc, a seconda di chi organizza il furto. Quindi viene venduto a imprese e aziende illegali, in improvvisate stazioni di servizio su arterie stradali e in piccoli villaggi periferici. Le organizzazioni più audaci portano la merce anche oltre confine, negli Stati Uniti: non a caso Pemex ha denunciato ben 23 compagnie locali per l'acquisto di carburanti di provenienza illecita. Un crimine che fa gola a sigle temute come il Cartello del Golfo e los Zeta e che si nutre di competenze sempre più specializzate: servono criminali capaci di aprire falle nelle condotte senza creare perdite o incendi, squadre che gestiscano la logistica del furto vigilando sulla sicurezza del trasporto delle merci. Servono contatti nella Pemex per conoscere momenti e luoghi dove è più idoneo intervenire, popolazioni conniventi, imprenditori pronti a lucrare e agenti di polizia in grado di chiudere un occhio. (Mec)