Iran: Teheran sta sviluppando aereo passeggeri interamente autoprodotto

- L’Iran sta sviluppando un aereo passeggeri interamente prodotto dall’industria nazionale con l’obiettivo di ridurre la dipendenza da produttori stranieri nel settore dell’aviazione civile. In un’intervista all’agenzia di stampa “Fars”, il segretario per del Centro per lo sviluppo della tecnologia aeronautica iraniana, Manouchehr Manteqi, ha rivelato che l’Iran ha iniziato fin dal 2017 a studiare i piani per la realizzazione di un velivolo interamente prodotto in patria. Secondo Manteqi il progetto del velivolo è avanzato all’8 per cento e la data della sua presentazione dipende da due fattori: un costante finanziamento e ottenere i certificati internazionali necessari per l’operatività futura dell’aereo. Manteqi ha sottolineato che “l’assegnazione continua e senza interruzioni” di un budget adeguato è il fattore più importante per consentire al progetto di progredire. In merito Manteqi ha invitato le autorità amministrative ad adottare misure efficaci nell'allocazione tempestiva del budget necessario per il completamento delle attività di produzione di questo importante progetto. Per quanto riguarda i certificati internazionali, Manteqi ha rivelato che "sono stati fatti passi efficaci” in questo senso: "Ingegneri e tecnici del settore aeronautico sono stati assunti per questo importante progetto con l'obiettivo di fornire un prodotto completo e interamente realizzato in Iran”. (segue) (Irt)