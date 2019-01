Iran: Teheran sta sviluppando aereo passeggeri interamente autoprodotto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Iran sta cercando da anni di trovare una soluzione al progressivo invecchiamento della propria flotta di aeromobili ormai obsoleti e fuori dagli standard di sicurezza internazionali. Con la firma dell’accordo sul nucleare iraniano nel 2015, Iran Air e altre compagnie locali hanno sottoscritto accordi con i principali produttori internazionali, tra cui Boeing ed Airbus, per l’acquisto di aeromobili di nuova generazione. Tuttavia l’uscita degli Stati Uniti dall’accordo sul nucleare iraniano e la reimposizione delle sanzioni hanno bloccato gli accordi e i contratti già in essere, costringendo l’Iran a rivolgersi altrove per l’acquisto di aerei e anche per le parti di ricambio destinate alla riparazione dei velivoli in attività. Solo alcuni dei 300 aerei ordinati a Being, Airbus e Atr sono stati consegnati prima della riattivazione delle sanzioni economiche. (segue) (Irt)