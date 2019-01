Iran: Teheran sta sviluppando aereo passeggeri interamente autoprodotto (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ultima compagnia in ordine di tempo ad essere stata coinvolta dalle restrizioni statunitensi è stata la russa Sukhoi a cui il dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha negato l’autorizzazione ad esportare il Sukhoi Superjet 100 dato che parti del velivolo sono prodotte negli Usa. "A causa della mancanza di una licenza da parte dell'Ufficio per il controllo delle risorse straniere presso il dipartimento del tesoro degli Stati Uniti, la fornitura di aeromobili non sarà ancora possibile", ha detto il portavoce dell'Associazione delle compagnie aeree iraniane Maksud Asadi Samani. Secondo il funzionario, citato dall’agenzia di stampa “Irna”, la sostituzione delle parti prodotte negli Stati Uniti richiederebbe troppo tempo. Alla fine di aprile 2018 la Sukhoi Civil, nell'ambito dell'Eurasia Airshow, ha firmato due memorandum con diverse compagnie aeree iraniane per la consegna di 40 Sukhoi Superjet 100 entro il 2022. (segue) (Irt)