Iran: Teheran sta sviluppando aereo passeggeri interamente autoprodotto (4)

- La compagnia di bandiera Iran Air ha una decina di aerei Airbus 300 nella sua flotta, uno dei quali è stato convertito in velivolo da trasporto merci. Nel complesso, gli aerei hanno un'età media di quasi 33 anni. Solo altre 23 compagnie aeree in tutto il mondo operano ancora con questo tipo di velivoli, incluso un certo numero di altri vettori in Iran come Mahan Air, Meraj Airlines e Qeshm Air. La flotta dell’aviazione civile iraniana è composta di 250 velivoli, ma circa 100 di essi sono stati messi a terra per raggiunti limiti di età o per recuperare pezzi di ricambio per altri aeromobili. Secondo Farzaneh Sharafbafi, responsabile di Iran Air, dopo le sanzioni degli Stati Uniti la condizione dell'industria dell'aviazione civile iraniana è peggiore di quella dell'Afghanistan o dell'Iraq. (Irt)