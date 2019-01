Francia: Robert (En Marche) a "Il Messaggero", cercano il morto per processare Macron (2)

- Speravano - continua - che da subito, già durante il primo anno di presidenza, il popolo si sollevasse per sostenerli. Così non è stato. C'è adesso questa frangia pericolosa, che non ha rivendicazioni, non ha richieste: il suo unico obiettivo è rovesciare l'Assemblée Nationale: "Poi ci sono i Gilets Jaunes: si tratta di un movimento speculare al nostro, un movimento cittadino, ma più a sinistra, che mette più raccento sulle rivendicazioni sociali, sulle quali forse noi siamo stati troppo timidi. Io non posso che augurarmi che riescano a organizzarsi. Noi siamo soli in Parlamento: Socialisti e Comunisti quasi non esistono, la destra non fa che litigare da sola. Ci manca una vera opposizione e ne abbiamo bisogno. Loro potrebbero essere la nostra opposizione, ma devono trovare dei leader, strutturare le loro rivendicazioni. Devono trovare il loro Macron". (segue) (Res)