Francia: Robert (En Marche) a "Il Messaggero", cercano il morto per processare Macron (3)

- Nel mio dipartimento, - riprende - l'Aude, sta succedendo: "i Gilets Jaunes hanno cominciato quello che avevamo fatto noi: una grande marcia presso la gente, una sorta di porta a porta per discutere con i cittadini dei loro problemi e delle soluzioni che ritengono migliori. Incontrare la gente sarà salutare: si accorgeranno che la stragrande maggioranza dei francesi non vuole la rivoluzione". I francesi non vogliono le violenze ma il governo non le ferma: "la verità è che per ora teniamo i piedi in due staffe. Vogliamo usare la polizia, ma solo per difendere i cittadini e gli stessi manifestanti. Se finora non c'è stata nessuna vittima nelle manifestazioni, è perché la polizia ha ricevuto ordini precisi di non rispondere agli insulti o agli attacchi. Se ci fosse un morto, l'escalation di violenza potrebbe essere terribile. Ed è questo che cerca l'ala più dura: vogliono poter dire che Macron è un dittatore. E' un terreno molto pericoloso. Il governo aspetterà fino a fine gennaio per decidere una linea più precisa. Quello sarà un momento chiave anche per capire se il movimento è in grado di darsi una struttura. Le condanne di chi è stato arrestato sinora sono comunque molto dure, anche un anno di carcere senza condizionale". I Gilets Jaunes potrebbero presentare una lista alle Europee: "non credo che saranno pronti. 01tre all'organizzazione, devono anche pensare alla campagna, che costa soldi. A meno che non si facciano finanziare da qualche paese straniero, ma allora saremmo fuori dalla democrazia. Per ora non vedo un leader. I portavoce che si esprimono in tv o sui social sono ampiamente manipolati dalle estreme", ha concluso Robert. (Res)