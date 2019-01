Governo: ministro Bongiorno a "Il Messaggero", la legittima difesa non si tocca

- Il decreto sicurezza sembra aver condensato una larga opposizione. Il ministro della Pubblica amministrazione spiega in una intervista a "Il Messaggero" come andrà a finire: "si sta dipingendo la situazione attuale come se l'anomalia fosse il decreto sicurezza. Ma la vera anomalia è quanto succedeva in passato. In maniera fuorviante ed erronea si è accettato negli scorsi anni l'ingresso, indiscriminato, di chiunque in Italia. Con la conseguenza che oggi chi vuole garantire ordine deve fare i conti con un'eredità difficile da gestire. E addirittura, paradossalmente, viene accusato di razzismo e di disumanità. Mala battaglia non è tra buoni e cattivi, bensì tra caos e ordine". Il ministro, da garantista doc, crede davvero che sia una legge garantista verso i migranti: "È di assoluto rispetto di tutte le garanzie. Introduce maggiori tutele per chi scappa dalle guerre, per chi è perseguitato. L'ordine giova a coloro che sono dalla parte della ragione. E questa legge riuscirà a porre fine al fenomeno dei finti profughi e dei furbetti. Chi è legislatore ha il dovere di farsi carico di tracciare nettamente una linea di confine tra legittimo e illegittimo". (segue) (Res)