Governo: ministro Bongiorno a "Il Messaggero", la legittima difesa non si tocca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È illegittimo il comportamento dei sindaci che non vogliono applicare questa legge: "Sicuramente se alle parole seguissero condotte di disapplicazione sarebbero in una situazione di illegittimità. Esistono delle procedure da seguire, per sollevare questioni di incostituzionalità. E quelle vanno seguite. È di una gravità inaudita che chi rappresenta le istituzioni scelga di non applicare una legge". La disobbedienza civile è quindi uno pseudo-concetto: "è un alibi inaccettabile. Parlo da avvocato. Quante volte arrivano sentenze che si ritengono ingiuste? Tantissime volte. Ma dico sempre ai miei clienti che protestano per una condanna: bisogna rispettare le sentenze, sempre e comunque. Lo stesso vale per le leggi. Altrimenti, si arriva all'arbitrio. Si dice spesso, in maniera caricaturale, che è la Lega il partito della giustizia 'fai da te', ma non è vero affatto. Sono gli altri, penso soprattutto al sindaco Orlando, che vogliono il far west". Il ministro da cattolica dovrebbe approvare le critiche della Chiesa a questa legge: "intanto, ho apprezzato l'appello appena fatto dal Papa ai leader europei, in cui li invita a risolvere la questione dei migranti. Esiste ancora oggi questo problema perché l'Europa non l'ha voluto affrontare. Si è limitata a scaricare tutto sulle nostre spalle. Ma ora finalmente l'Italia ha deciso di non farsi più carico di tutto". (segue) (Res)