Governo: ministro Bongiorno a "Il Messaggero", la legittima difesa non si tocca (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sensazione, comunque, è che le divisioni politiche e la campagna elettorale portino a uno stallo dell'attività di governo da qui a maggio: "non mi sembra proprio. Non vedo nessuna stasi all'orizzonte. Per quanto riguarda il mio dicastero, tra le priorità c'è quella di fare approvare anche alla Camera il provvedimento che introduce la verifica della presenza sul posto di lavoro tramite le impronte digitali. Se ne parla da decenni, ora ci siamo. Questo provvedimento è stato accolto con favore dai dipendenti pubblici, perché la stragrande maggioranza di loro sono le prime vittime dell'assenteismo di alcuni colleghi. Spero sia approvata entro febbraio. Sarà una vera svolta". Con il placet dei sindacati: "li ho incontrati e ho detto: possiamo discutere di tutto, tranne che dei reati. Dare il proprio cartellino al collega, perché timbri una presenza fittizia, non è semplice malcostume. È truffa aggravata! Su questo non farti passi indietro". Gli statali andranno da luglio in pensione con quota cento: "la finestra è di sei mesi perché devo garantire la continuità amministrativa, e nella Pa si entra per concorso. Per la partenza stiamo valutando due ipotesi: quella di luglio odi ottobre. Stiamo facendo una valutazione per capire quanti sceglieranno quota cento. E c'è anche da dire sul Tfr. Entro la metà della prossima settimana, si troverà la soluzione per anticipare il Tfr. Siamo a pochi metri dal traguardo. Non ci devono però essere equivoci, il differimento e la rateizzazione sono conseguenze di norme di precedenti governi". Il ministro si sofferma inoltre sulla riforma delle autonomie e l'impatto che avrà sull'amministrazione centrale: "è una legge che sta prendendo forma. Già da ora l'amministrazione centrale ha come interlocutori quotidiani le regioni e i comuni. Una maggiore autonomia che garantisca efficienza pub essere soltanto positiva. Sto pensando, e questa è una novità importante, di far fare concorsi regionali per la Pa, perché assicurano maggiore rapidità nel reclutamento e favoriscono la riduzione dei costi. Oltretutto, concorsi regionali unici al posto di centinaia di concorsi comunali garantiscono omogeneità di valutazione e massima trasparenza". Tanti progetti, ma se dopo le Europee non ci sarà più il governo resteranno tutti per aria: "dopo il voto di maggio si andrà avanti e continueremo a lavorare come abbiamo fatto finora. La convivenza con i 5Stelle viene descritta come infernale. Ma non è questo l'aggettivo giusto. Lega e M5S sono diversi e complementari. E mi sembra che questo mix qualche risultato importante sia riuscito a produrlo", ha concluso Bongiorno. (Res)