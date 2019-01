Modena: domani al Teatro delle Passioni "Per il tuo bene" di Pier Lorenzo Pisano

- Da domani a domenica 20 gennaio, il Teatro delle Passioni di Modena ospiterà lo spettacolo “Per il tuo bene”, testo scritto dal regista e autore Pier Lorenzo Pisano, classe ’91, vincitore del 12° Premio Riccione “Pier Vittorio Tondelli”. Lo spettacolo è prodotto da Emilia Romagna Teatro Fondazione, Arca Azzurra Produzioni e Riccione Teatro. Il testo affronta una delle tematiche care a Pisano, quello delle dinamiche famigliari: a causa di una situazione difficile e delicata, un figlio torna a casa, ma il suo arrivo mette in moto meccanismi tragicomici. Per il tuo bene è stato rappresentato, in traduzione francese, presso il Théâtre Ouvert (Parigi), che ha anche pubblicato il testo tradotto nella sua collana “Tapuscrit”. La versione francese è stata inoltre presentata in apertura del Festival di Avignone 2018, nel programma “Forum des Nouvelles Écritures Dramatiques Européennes”. Il testo al momento è stato tradotto anche in inglese e in rumeno, e sarà prodotto nel maggio 2019, presso il Teatrul Odeon di Bucarest. (Ren)