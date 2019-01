Iraq: movimento sciita Asaib Ahl al Haq minaccia intervento contro truppe Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo e il parlamento dell’Iraq dovrebbero prendere una posizione “chiara e decisa” sulla presenza “illegale” delle truppe statunitensi nel paese. Lo ha detto Jawad al Talibawi, portavoce del movimento politico e paramilitare iracheno Asaib Ahl al Haq considerato vicino all’Iran, secondo cui sarebbe in atto una “flagrante violazione della sovranità dell'Iraq e una sfida alla volontà del popolo iracheno che rifiuta la presenza di truppe straniere sul suo territorio”. Attraverso una dichiarazione, l’esponente del movimento guidato dal politico sciita Qais al Khazali ha detto che le forze Usa in Iraq sono “attentamente monitorate” dalle milizie paramilitari sostenute da Teheran, minacciando di intervenire qualora le autorità legislative ed esecutive del paese dovessero mostrarsi troppo morbide. "Stiamo monitorando da vicino i movimenti illegali dei militari statunitensi in un certo numero di province dell'Iraq", ha detto Talibawi. Quest’ultimo ha criticato in particolare la presenza a Baghdad del generale dei Marines Austin Renforth, vice comandante delle forze Usa in Iraq, avvistato nei giorni scorsi per le strade della capitale irachena. In Iraq ci sono circa 5.000 militari statunitensi, ma raramente i soldati Usa si vedono in pubblico. La scorsa settimana, il generale Renforth si è recato nel centro di Baghdad per la prima volta da anni, suscitando la dura reazione delle milizie sciite. Secondo Al Talibawi, infatti, “il primo ministro Adel Abdul Mahdi e la Camera dei rappresentanti irachena dovrebbero prendere una posizione chiara e decisa nei confronti dei movimenti delle forze statunitensi per le strade di Baghdad”. Se la strada della diplomazia dovesse fallire, ha aggiunto il portavoce del movimento Asaib Ahl al Haq, i miliziani saranno autorizzati ad opporsi “all’occupazione diretta e indiretta dell’Iraq” e a “limitare i movimento dei soldati americani nelle province del paese”. (Irb)