Difesa: Croazia, annunciata visita delegazione israeliana per discutere annullamento acquisto jet F-16 (3)

- Le divergenze tra Stati Uniti e Israele su alcuni aspetti tecnici relativi alla consegna di 12 jet F-16 alla Croazia sono la causa che sta convincendo il governo di Zagabria ad annullare la gara d'appalto per l'acquisto dei velivoli destinati all'Aeronautica militare croata. Il primo ministro della Croazia Plenkovic ha confermato in un'intervista all'emittente pubblica "Hrt" che il governo è intenzionato a rinunciare all'acquisto degli aerei da combattimento israeliani F-16 Barak. "E' molto probabile che il governo sarà costretto ad annullare la gara d'appalto, se non sarà possibile ottenere i mezzi che sono stati selezionati", ha affermato Plenkovic aggiungendo che per la decisione finale Zagabria attende ancora una presa di posizione ufficiale da parte di Gerusalemme ma che non ci sono dubbi sul fatto che l'esecutivo croato non potrà accettare di acquistare mezzi diversi da quelli selezionati. (segue) (Zac)