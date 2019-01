Difesa: Croazia, annunciata visita delegazione israeliana per discutere annullamento acquisto jet F-16 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scelta della Croazia di rinunciare ai jet israeliani sarebbe determinata dunque dal mancato accordo tra Stati Uniti e Israele sulle caratteristiche tecniche dei mezzi da consegnare all'Aeronautica croata: in particolare Washington ha posto nelle scorse settimane delle condizioni che modificherebbero in maniera sostanziale la tipologia di velivoli per cui Israele si è aggiudicato la gara per la consegna al paese balcanico. I velivoli in questione sono stati costruiti negli anni Ottanta, ma nel corso degli anni Israele ha apportato diverse modifiche per modernizzare tali mezzi con nuove tecnologie. La Croazia avrebbe concordato sull'acquisto dei 12 F-16 Barak con le modifiche apportate dalla parte israeliana nel corso degli anni, mentre gli Stati Uniti a fine dicembre hanno inviato una lettera a Israele con almeno dieci condizioni da rispettare per quanto riguarda la consegna. (segue) (Zac)