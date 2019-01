Difesa: Croazia, annunciata visita delegazione israeliana per discutere annullamento acquisto jet F-16 (6)

- La presa di posizione statunitense, tuttavia, ha riscosso la reazione negativa delle autorità croate. Il ministero della Difesa di Zagabria ha infatti proposto al governo di non firmare l'accordo con il governo israeliano per l'acquisto dei 12 caccia F-16, qualora fossero stati modificati i termini come richiesto dal governo degli Stati Uniti. Secondo il funzionario del ministero della Difesa croato, Davor Tretinjak, i velivoli militari dopo l'intervento degli Usa non sarebbero più gli aerei F-16 Barak con il quale ministero israeliano ha vinto il bando croato. "Se l'intera attrezzatura verrà cambiata, sia quella israeliana che quella Usa, e modificata con dotazioni statunitensi all'avanguardia, allora gli aerei non saranno più degli F-16 CD Barak", ha spiegato Tretinjak commentando quanto riportato dai media locali, secondo cui gli Stati Uniti starebbero vincolando la vendita dei caccia alla rimozione dell'equipaggiamento israeliano presente nei velivoli. (segue) (Zac)