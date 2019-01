Kazakhstan: stampa locale, aumento di prezzi riscontrato per i beni di produzione industriale

- I prezzi relativi ai beni di produzione industriale in Kazakhstan hanno registrato una crescita su base annuale pari al 19 per cento nel 2018. Lo riferisce la stampa del paese, aggiungendo che, nello specifico, a partire dal mese di gennaio dello scorso anno i beni prodotti dall’industria manifatturiera hanno riscontrato un aumento di prezzo pari all’8,8 per cento, mentre un incremento del 16,3 per cento è stato registrato per quelli realizzati nel settore dell’industria mineraria. In particolare, riferisce l’agenzia di stampa “Trend”, un rafforzamento dei prezzi ha interessato il gasolio (in aumento del 26,2 per cento), l’olio combustibile (20,5 per cento), il petrolio (18 per cento), il gas naturale (15), il carbone (10,7), e i minerali metallici (1,8). Incrementi di prezzo analoghi sono stati riscontrati anche per quanto riguarda i metalli e vari prodotti appartenenti al settore alimentare. (Res)