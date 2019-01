Marocco: sequestrate a Tangeri Med 13 tonnellate e 750 chili di resina di cannabis

- I servizi della Direzione generale della sicurezza nazionale (Dgsn) del Marocco sono riusciti a sequestrare sabato 5 gennaio oltre 13 tonnellate di resina di cannabis nel porto di Tanger Med. La quantità di droga sequestrata è di 13 tonnellate e 750 chilogrammi di hashish, ha fatto sapere la Dgsn in un comunicato. Le operazioni di ricerca condotte dagli elementi della sicurezza usando cani da fiuto della polizia hanno portato alla scoperta di una spedizione di droga in un tir internazionale intercettato in uno dei porti, ha aggiunto la stessa fonte. (Res)