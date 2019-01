Siria: Tunisia favorevole al ritorno di Damasco nella Lega araba

- La Tunisia è favorevole al ritorno di Damasco nella Lega araba. Lo ha affermato il delegato del presidente tunisino Baji Caid Essebsi, Lazhar al Shabi, arrivato ieri in visita in Libano. Dopo essere atterrato all’aeroporto di Beirut, al Shabi ha affermato: “Sono stato incaricato dal presidente tunisino di consegnare al presidente libanese Michel Aoun l’invito a partecipare al vertice della Lega araba di Tunisi del mese di maggio”. La speranza è che “sia un vertice di unità per la nazione araba. La questione dell’adesione della Siria non riguarda la Tunisia, ma tutta la Lega araba che ne ha sospeso l’attività. Se dovesse rimuovere la sospensione, noi ne saremmo felici”. (Tut)