Libia: inviato Onu Salame ad Algeri per discutere sviluppi crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Ghassan Salamé, è in visita in Algeria oggi e domani per discutere gli sviluppi della crisi. "Come parte del dialogo in corso tra Algeria e Nazioni Unite sulla situazione in Libia”, ha detto il ministero degli Esteri di Algeri in una dichiarazione, Salamé sarà in visita di lavoro in Algeria il 7 e l'8 gennaio 2019”. Il diplomatico è atteso dal ministro degli Affari esteri Abdelkader Messahel, un incontro che “si concentrerà sugli sviluppi politici e di sicurezza in Libia, così come sull’attuazione delle misure adottate nell'ambito del piano d'azione delle Nazioni Unite per la soluzione della crisi". (Ala)